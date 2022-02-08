Американский фигурист Нэтан Чен выиграл короткую программу на Олимпийских играх в Пекине. Он получил от судей 113,97 балла и установил новый мировой рекорд.

Вторым со 108,12 балла стал японец Юма Кагияма, третье место занял его соотечественник Сома Уно, у которого 105,90 балла. Триумфатор Сочи и Пхёнчхана Юдзуру Ханю с 95,15 балла показал лишь восьмой результат.

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Евгений Семененко чисто выполнил программу и занял седьмую позицию с 95,76 очками. Марк Кондратюк оказался на 15-й строчке с 86,11 баллами. Фигурист допустил степаут на сальхове, поэтому выполнил двойной тулуп в каскаде. На тулупе Кондратюка пошатнуло.

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23-е место занял Андрей Мозалев (77,05), который упал с четверного сальхова и допустил «бабочку» на акселе.

Произвольная программа одиночников состоится 10 февраля и начнется в 4:30 по московскому времени. Расписание сегодняшнего дня, 8 февраля, можно посмотреть здесь

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