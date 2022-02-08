Забавный инцидент произошел во время интервью сборной России телеканалу BBC после победы в командном турнире на Олимпиаде в Пекине.

Чемпионке мира в парном катании Анастасии Мишиной задали вопрос на английском языке о том, как она чувствовала себя после падения с поддержки в произвольной программе. Спортсменка не смогла сходу перевести слова журналистки, и отреагировала неоднозначно. «Я ни хера не поняла», – сказала Мишина, после чего фигуристы засмеялись.

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«Это были последние пять секунд программы, так что все нормально», – ответила Анастасия после того, как ей перевели вопрос. Видео эпизода можно посмотреть по ссылке

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