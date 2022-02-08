19-летняя китайская фигуристка с американскими корнями Чжу И вызвала хейт среди болельщиков в соцсетях после падения во время выступления в короткой программе на Олимпиаде.

Чжу И выросла в Калифорнии и ранее носила имя Беверли Чжу, но отказалась от американского гражданства, и теперь представляет Китай на Олимпийских играх в Пекине. Спортсменка упала в начале гонки и врезалась в стену в конце, заняв последнее место. Хэштег #ZhuYiFellOver стал популярным в китайской социальной сети Weibo – он набрал более 200 млн просмотров за несколько часов. После того, как видео с падение Чжу набрало популярность, оно внезапно пропало. Все основные темы и ролики были удалены, доступным остался только хэштег #ZhuYiMessedUp, который набрал 80 млн просмотров.

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«Думаю, из-за того, что я сорвала первый прыжок, я чувствовала сильное давление при приземлении в последнем прыжке, и, к сожалению, я его провалила. Я расстроена и немного смущена. Знаю, что все в Китае были очень удивлены, что меня выбрали выступать в женском одиночном разряде. Я просто очень хотела показать им, на что способна, но, к сожалению, не сделала этого», – сказала Чжу И.

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Болельщики из Китая задались вопросом, почему фигуристка американского происхождения попала в сборную вместо спортсмена, который родился в стране.

«Чэнь Хунъи намного лучше, чем она. Я не понимаю, почему такому человеку разрешили представлять Китай», – написал один из комментаторов.

«Конечно, есть большое давление, но покажите мне спортсмена, который не выходит выступать под давлением страны и народа?» – добавил второй.

«Пожалуйста, дайте ей сначала выучить китайский язык, прежде чем она будет говорить о патриотизме» – заявил третий.

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