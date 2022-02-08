8 февраля прошли соревнования среди мужчин-одиночников в короткой программе. Многие поклонники фигурного катания ждали дуэли между двукратным олимпийским чемпионом японцем Юдзуру Ханю и трехкратным чемпионом мира Нэтаном Ченом, но этого не случилось.

Ханю провалил короткую программу и расположился на восьмом месте, набрав всего 95,15 балла и даже проиграв Евгению Семененко. Он совершил «бабочку» на четверном сальхове, которую объяснил выбоиной во льду, и теперь догнать шикарно откатавшего Чена (113,97) вряд ли получится. Самые оголтелые фанаты начали искать виновного в неудаче кумира и нашли. На свою беду, им оказался российский фигурист Андрей Мозалев.

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Поклонники японца обрушились с угрозами на инстаграм Андрея, опускаясь даже до пожеланий смерти из-за якобы созданной помехи Ханю. В итоге, Андрей на пару часов закрыл страницу в соцсети из-за обилия резких высказываний. Чуть позже, фигурист все же вновь открыл инстаграм – теплых слов поддержки ему сказали тоже немало – ограничившись блокированием недоброжелателей.

Некоторым также не понравилось, что Мозалев, по их мнению, постоянно оказывался рядом японцем на разминке и мешал ему.

Остается надеяться, что непредвиденные обстоятельства не скажутся на психологическом настрое Мозалева, и он сумеет улучшить турнирное положение после произвольной. А пока фигурист занимает 23-е место (77,05).

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