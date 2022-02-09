Международный олимпийский комитет и ISU подтвердили, что церемония награждения призеров командных соревнований по фигурному катанию отложена из-за юридических проблем. Награждение было запланировано на 8 февраля в 21:00 по местному времени.
Причиной задержки считается ситуация между Олимпийским комитетом России и международными антидопинговыми органами, сообщает InsidetheGames. Отмечается, что проблема связана с допинг-тестом, проведенным перед Играми-2022.
«Вчера в короткие сроки возникла ситуация, которая требует юридических консультаций с МОК», – цитирует Inside the Games источник в ISU.
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Тот же Inside the Games сообщает, что проблемы возникли с допинг-тестом одного из фигуристов, сданном перед Олимпиадой.
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