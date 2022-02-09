Дисквалификация команды из-за нарушения антидопинговых правил возможна после положительных допинг-тестов у двух и более членов команды, гласит статья 11 антидопингового кодекса ВАДА.

В пункте 11.1 сообщается, что если более одного члена команды в командных видах спорта проинформировали о нарушении антидопинговых правил по статье 7 в связи со спортивным мероприятием, то организатор должен провести целевое тестирование команды.

Ad

Согласно пункту 11.2, если более двух членов команды в командных видах спорта нарушили антидопинговые правила во время спортивного мероприятия, организатор должен наложить соответствующую санкцию на команду (например, снятие заработанных очков, дисквалификация с соревнований или спортивного мероприятия, или другую санкцию) в дополнение к последствиям, наложенным на отдельных спортсменов, совершивших нарушение антидопинговых правил.

Олимпийские игры 🔴 LIVE! Россию обвиняют в допинге. Отнимут ли золото Олимпиады? 9 МИНУТ НАЗАД

Пункт 11.3. гласит, что организатор спортивного мероприятия или международная федерация может ужесточить последствия для командных видов спорта. Организатор может принять решение о применении правил, которые налагают последствия более строгие, чем в пункте 11.2.

В тех видах спорта, которые не являются командными, но награждаются команды, аннулирование или другие дисциплинарные меры по отношению к команде, в которой один или несколько участников нарушили антидопинговые правила, будет происходить в порядке, предусмотренном действующими правилами Международной федерации.

Фигуристов из России не наградили медалями за командный турнир. Разгорается новый допинг-скандал

За обновлениями по поводу ситуации с инцидентом можно следить в нашем лайве событий Олимпийского дня

Источник: ВАДА.

Олимпийские игры Россию могут оставить без золота из-за допинга. Скандал в фигурке 23 МИНУТЫ НАЗАД