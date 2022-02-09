В фигурном катании на зимних Олимпийских играх-2022 полыхнуло. Сборная России уверенно выиграла командный турнир и завоевала первое золото в этом виде спорта. Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина с Александром Галлямовом и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым принесли русской команде вторую золотую медаль Пекина-2022.
Церемония награждения фигуристов должна была пройти еще в понедельник, 7 февраля. Но затем организаторы перенесли ее на вторник, 8 февраля, а затем и на среду, 9-е число. В ответ на запросы русских журналистов в пресс-службе МОК ответили: «Сегодня [8 февраля] в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU». Такой же отпиской ограничились и в пресс-службе ISU. Никаких подробностей пиар-офицеры не предоставили.
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Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
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Изначально казалось, что проблема – в найденном коронавирусе у американца Винсента Чжоу. Сборная США выиграла серебро в командном турнире, и инфекция могла передаться от Чжоу к другим фигуристам Штатов, а на награждении заболеют и все топ-фигуристы, борющиеся за медали личного первенства.
Пожар разгорелся утром, 9 февраля. Источники Inside the Games сообщили, что задержка связана с подозрением в употреблении русскими фигуристами запрещенных веществ. Положительную допинг-пробу у кого-то из спортсменов взяли еще перед Играми-2022. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина отказалась от комментариев и призвала дожидаться официальной информации.
В похожем стиле высказался влиятельный русский чиновник, вице-президент ISU Александр Лакерник. «Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», – ответил Лакерник.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Сами фигуристы также не разговаривали с журналистами после тренировок. Репортер USA Today Том Шад затвитил, что просил организаторов подозвать в микст-зону чемпионов ОИ-2022 Синицину и Кацалапова, но оба не вышли к прессе. Шад отметил, что русские и до этого не общались с медиа, так что отказ вряд ли связан с нежеланием прояснить допинговую проблему.
На самой тренировке были не все фигуристы сборной России. Журналист и автор подкаста Ice Talk Podcast Джеки Вонг сообщил, что на льду сегодня не было Кондратюка, Валиевой и Мишиной с Галлямовым. Причем если Камила легко позволила бы себе день отдыха (старт личных соревнований – только 15 февраля), то у Марка произвольная программа пройдет уже завтра, 10-го числа. Тренер Кондратюка Светлана Соколовская объяснила пропуск тренировки спортсмена выходным. «Все нормально. К произвольной программе мы готовы», – сообщила коуч.
Марк Кондратюк и его тренер Светлана Соколовская, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Позднее разрастался слух, что у фигуристов нашли не допинг, а наркотические вещества. Первым на это намекнул спортивный агент Андрей Митьков, но его заявление можно списать на многозначность английского слова drugs в тексте Inside the Games – по-английски это как «допинг», так и «наркотики».
Инсайдер «Матч ТВ» Сергей Лисин более предметно сообщил о запрещенных препаратах в русской фигурке. «Ряд людей пишет мне, что марихуана. В таком случае дам уточнение – несмотря на то, что санкции за марихуану сильно ослабили в текущей версии Кодекса, результат все равно будет аннулирован, если проба была взята в Соревновательный период», – надавил Лисин.
Командное первенство в фигурном катании неожиданно попало в серую зону ВАДА. Согласно Статье 11 антидопингового кодекса, результат в командных видах спорта аннулируется только при положительных пробах двух членов сборной. Но олимпийский турнир в фигурке – не совсем командный, вид спорта все же остается индивидуальным. В этом случае есть примеры в биатлоне и лыжных гонках, когда за допинг одного участника эстафеты дисквалифицируют всю сборную.
Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Возможно, с этим и связаны юридические консультации, которые ведут МОК, ISU и ВАДА. Еще больший интерес вызывает фигура – кто именно в сборной России сдал положительный тест при всех санкциях, отсутствии флага и нацсимволов на Олимпиаде? Даже если это легкие наркотики во внесоревновательный период перед главным стартом четырехлетия.
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Источники: «РИА Новости», Insidethegames, ТАСС, «Спорт-Экспресс», твиттер Тома Шада, твиттер Джеки Вонга, сайт «Матч ТВ», телеграм-канал Андрея Митькова, телеграм-канал Сергея Лисина, антидопинговый кодекс ВАДА
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