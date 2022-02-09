В фигурном катании на зимних Олимпийских играх-2022 полыхнуло. Сборная России уверенно выиграла командный турнир и завоевала первое золото в этом виде спорта. Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина с Александром Галлямовом и Виктория Синицина с Никитой Кацалаповым принесли русской команде вторую золотую медаль Пекина-2022.

Церемония награждения фигуристов должна была пройти еще в понедельник, 7 февраля. Но затем организаторы перенесли ее на вторник, 8 февраля, а затем и на среду, 9-е число. В ответ на запросы русских журналистов в пресс-службе МОК ответили: «Сегодня [8 февраля] в срочном порядке возникла ситуация, требующая юридической консультации с ISU». Такой же отпиской ограничились и в пресс-службе ISU. Никаких подробностей пиар-офицеры не предоставили.

Ad

Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Финал Гран-при Финал Гран-при под угрозой. Россия лишится золота из-за Японии? 29/11/2021 В 14:04

Изначально казалось, что проблема – в найденном коронавирусе у американца Винсента Чжоу. Сборная США выиграла серебро в командном турнире, и инфекция могла передаться от Чжоу к другим фигуристам Штатов, а на награждении заболеют и все топ-фигуристы, борющиеся за медали личного первенства.

Пожар разгорелся утром, 9 февраля. Источники Inside the Games сообщили, что задержка связана с подозрением в употреблении русскими фигуристами запрещенных веществ. Положительную допинг-пробу у кого-то из спортсменов взяли еще перед Играми-2022. Пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина отказалась от комментариев и призвала дожидаться официальной информации.

В похожем стиле высказался влиятельный русский чиновник, вице-президент ISU Александр Лакерник. «Ничего сказать вам толком не могу. Сомнительная допинг-проба? Я знаю только слухи, а ими я не оперирую. Никакой официальной информации нет», – ответил Лакерник.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Сами фигуристы также не разговаривали с журналистами после тренировок. Репортер USA Today Том Шад затвитил, что просил организаторов подозвать в микст-зону чемпионов ОИ-2022 Синицину и Кацалапова, но оба не вышли к прессе. Шад отметил, что русские и до этого не общались с медиа, так что отказ вряд ли связан с нежеланием прояснить допинговую проблему.

На самой тренировке были не все фигуристы сборной России. Журналист и автор подкаста Ice Talk Podcast Джеки Вонг сообщил, что на льду сегодня не было Кондратюка, Валиевой и Мишиной с Галлямовым. Причем если Камила легко позволила бы себе день отдыха (старт личных соревнований – только 15 февраля), то у Марка произвольная программа пройдет уже завтра, 10-го числа. Тренер Кондратюка Светлана Соколовская объяснила пропуск тренировки спортсмена выходным. «Все нормально. К произвольной программе мы готовы», – сообщила коуч.

Марк Кондратюк и его тренер Светлана Соколовская, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Позднее разрастался слух, что у фигуристов нашли не допинг, а наркотические вещества. Первым на это намекнул спортивный агент Андрей Митьков, но его заявление можно списать на многозначность английского слова drugs в тексте Inside the Games – по-английски это как «допинг», так и «наркотики».

Инсайдер «Матч ТВ» Сергей Лисин более предметно сообщил о запрещенных препаратах в русской фигурке. «Ряд людей пишет мне, что марихуана. В таком случае дам уточнение – несмотря на то, что санкции за марихуану сильно ослабили в текущей версии Кодекса, результат все равно будет аннулирован, если проба была взята в Соревновательный период», – надавил Лисин.

Командное первенство в фигурном катании неожиданно попало в серую зону ВАДА. Согласно Статье 11 антидопингового кодекса, результат в командных видах спорта аннулируется только при положительных пробах двух членов сборной. Но олимпийский турнир в фигурке – не совсем командный, вид спорта все же остается индивидуальным. В этом случае есть примеры в биатлоне и лыжных гонках, когда за допинг одного участника эстафеты дисквалифицируют всю сборную.

Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Возможно, с этим и связаны юридические консультации, которые ведут МОК, ISU и ВАДА. Еще больший интерес вызывает фигура – кто именно в сборной России сдал положительный тест при всех санкциях, отсутствии флага и нацсимволов на Олимпиаде? Даже если это легкие наркотики во внесоревновательный период перед главным стартом четырехлетия.

Почему командное золото навредит сборной России, даже если его вручат? Русских лидеров подвела национальная федерация

Чемпионат мира Синицина и Кацалапов – первые после ритм-танца на ЧМ-2021 26/03/2021 В 15:30