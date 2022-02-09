Сборная России по фигурному катанию триумфально выиграла золото командного первенства на Олимпиаде-2022. Но сначала МОК и ISU задержали церемонию награждения, а 9 февраля появились слухи об обвинениях России в употреблении допинга. Что известно о скандале? Отнимут ли золотые медали у сборной России по фигурному катанию? Следим вместе.
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Россию могут оставить без золота из-за допинга. Скандал в фигурке
13:34. Зато Татьяна Тарасова прокомментировала обвинения России в допинге. «Не представляю, кто это может быть. Я в это не верю. Это очередной наброс на Россию! У нас все чисто. По-другому у нас быть не может! Это катаются дети, какие у них допинг-пробы? Смешно! Я ни во что не верю и не буду в это верить. У нас абсолютно чистые спортсмены. Это даже смешно – детям предлагать допинг», – сказала «СЭ» Тарасова.
13:32. Врач сборной России по фигурному катанию Александр Озеров отказался от комментариев по поводу допинга в национальной команде. «Нет, нас не ставят в известность о якобы положительных допинг-тестах у наших фигуристов», – ответил Озеров репортерам «СЭ» и бросил трубку.
13:28. В МОК и ISU пока не комментируют подозрения в допинге у фигуристов сборной России.
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