Русская фигурка проигрывает на Олимпиаде не только допинговую войну, но и на медийном уровне – причем национальная федерация разносит сама себя по всем фронтам. Информация о перенесенном награждении появилась еще во вторник, 8 февраля, но тогда среди причин назывался положительный тест на коронавирус Винсента Жоу – американского участника произвольной программы и серебряного медалиста в составе команды Штатов.

Утром среды все стало серьезнее – вышел инсайд от Inside The Games о сомнительной допинг-пробе кого-то из российских фигуристов-чемпионов. Источник довольно авторитетен: в разгар пост-сочинского скандала с докладом Макларена, базой данных московской лаборатории и прочим он крайне редко ошибался в вопросах русского допинга.

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Журналисты с места событий косвенно подтверждали, что все очень плохо.

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Сборная России по фигурному катанию Фото: Getty Images

«Какие бы последствия ни имел инцидент, который сейчас разворачивается в фигурном катании, уже можно констатировать: случилась беда. По глупости, по халатности, по недосмотру, но она случилась. Российскую сборную склоняют на всех углах: кто-то сочувствует, кто-то злобствует или хихикает, и как-то совершенно не хочется прогнозировать последствия, если повод для разбирательств так серьезен, как это сейчас пытаются представить», – написала Елена Вайцеховская.

Возможно, все еще разрешится: наверняка если бы дело было в определенном запрещенном препарате (например, популярном у фигуристов фуросемиде) у конкретного спортсмена или спортсменки, западные партнеры уже бы слили в общий доступ имя новоиспеченного допингиста. Пока все еще может быть похоже на чехарду с документами, неправильное оформление терапевтического исключения и так далее (это только предположения, а не факты).

Болельщики фигурного катания с самого утра находятся в стрессе и судорожно обновляют новостные ленты, но никто не может дать официальную информацию и загасить панику. В этом – вина Федерации фигурного катания России и ее пресс-службы.

«Без комментариев. Ничего не могу сказать», – заявила пресс-атташе Ольга Ермолина и совершила большую ошибку. Но разве это удивительно, если состав на произвольную программу командника появился в инстаграме ФФККР через несколько часов после победы?

Камила Валиева Фото: Getty Images

Без комментариев – худшая медиа-стратегия, которую можно придумать в экстренной ситуации. Это автоматически дало понять, что информация Inside The Games – не вброс. Иначе что мешало пресс-атташе сказать, что российская команда ни в чем не замешана, а дело совсем в другом? В ковид-тесте несчастного Жоу, например. Если ISU и МОК все же улаживают юридические вопросы именно по российским фигуристам, можно было прямым текстом заявить, что дело не в положительной допинг-пробе. Молчание и отсутствие комментариев сразу заставляют верить в худший исход. А если это и правда допинг – всегда можно сослаться на официальную информацию и выкатить релиз, который остановил бы дискурс «русские опять нажрались допинга».

Спортивные федерации в России в принципе не любят общаться с медиа: фигуристам запретили отвечать на вопросы журналистов после тренировок, много лет войну с телевидением ведет глава лыжной федерации Елена Вяльбе. Обет молчания дают, чтобы за пределы сборной не просочилась недостоверная информация, но без слов из первых уст вероятность неправдивых слухов, предположений и инсайдов лишь возрастает. И странно, что пресс-атташе Ермолина этого не понимает.

Ей стоило не только дать более развернутый и емкий комментарий по ситуации, но и скорректировать модель поведения других возможных спикеров из олимпийской делегации, чтобы, например, тренеры Александр Жулин и Алексей Мишин не рассуждали о провокациях.

Александр Жулин Фото: Getty Images

Такое происходит в русской фигурке не впервые: еще в октябре, на «Челленджере» в Венгрии, Анна Щербакова и Майя Хромых не дали комментарии российским журналистам ни после короткой, ни после произвольной программы. Турнир складывался сложно для Ани, которая проиграла Майе и тренировалась с лечебным пластырем на шее. Чемпионке мира не разрешили ответить на вопросы о возможной травме – и в медиа, соцсетях и телеграм-каналах появились инсайды и предположения как раз из-за отсутствия официальной информации.

Полностью засекретили и предолимпийский чемпионат России: журналистов не пускали на тренировки, взять интервью в микст-зоне мог только официальный вещатель – Первый канал, индивидуальные интервью тоже запретили. По сути, Первый монополизировал фигурку, а журналисты приходили в «Юбилейный», просто чтобы посмотреть прокаты вживую с пресс-трибуны.

Российскому фигурному катанию нужно быть ближе к людям, а не секретничать и скрываться от журналистов и болельщиков. Будь у ФФККР другая медиа-политика – этот день пережили бы гораздо легче.

Подробнее о ситуации можно прочитать здесь . Собрали все, что известно.

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