В Пекине продолжаются разбирательства по поводу сомнительной допинг-пробы одного из русских спортсменов. Ходили слухи, что фигурист сдал тест позже нужного времени, пропустил допинг-контроль или вообще принимал наркотики.

Однако Inside the Games, сообщивший о проблемах в пробах русских, заявил, что проблемы возникли у Камилы Валиевой. Именно из-за ее пробы у допинг-офицеров появились вопросы к команде ОКР. Также в ходе разбирательства не исключается, что в крови 15-летней Валиевой нашли марихуану. Найденная в пробе субстанция не способна улучшить результаты спортсменки. Продолжающиеся юридические споры связаны с тем, была ли проба получена во время соревнований или нет.

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«Допинг-тест Валиевой показал наличие запрещенной субстанции в микро-дозе. При этом доказано, что данная субстанция не оказывает влияния на улучшение спортивных показателей», – сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

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Также утверждается, что подозрительную пробу Валиева сдала в декабре 2021 года. В декабрьской пробе Валиевой был обнаружен триметазидин: этот препарат назначают для профилактики приступов стабильной стенокардии, в редких случаях – для лечения головокружения, шума в ушах, нарушения слуха

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