Российскую фигуристку Камилу Валиеву отстранят от Олимпиады и не допустят до личного турнира. Россию практически гарантированно лишат золотых медалей командника.

Все это – из-за подозрительной пробы, которую спортсменка сдала в декабре. В ней нашли триметазидин – препарат для профилактики приступов стабильной стенокардии, а в редких случаях – для лечения головокружения, шума в ушах и нарушения слуха.

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Окончательное решение о сроке наказания или оправдании может быть принято уже после завершения Игр в Пекине. Так уже случалось ранее после Пхенчхана-2018 с керлингистом Александром Крушельницким и бобслеисткой Надеждой Сергеевой.

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