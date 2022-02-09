Депутат Госдумы, трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина прокомментировала информацию о том, что у русской фигуристки Камилы Валиевой взяли сомнительный допинг-тест.

«Это больно, если это правда. Ранее сегодня не уточняли пол, так как это не совсем в правилах. Очень обидно. Это удар в спину. Если подтвердили применение допинга, то давайте уже не будем говорить о том, какая она спортсменка. В данной ситуации Валиева – нарушитель всех законов РФ. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года.

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Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала? Если это действительно так», – сказала Роднина «СЭ».

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Допинг-тест Камилы Валиевой оказался сомнительным. В нем нашли триметазидин – препарат для профилактики приступов стабильной стенокардии, а в редких случаях – для лечения головокружения, шума в ушах и нарушения слуха.

А какой допинг актуален в фигурном катании? Фуросемид – самый популярный запрещенный препарат.

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