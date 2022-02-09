После того, как стало известно, что награждение сборной России в командном турнире откладывается из-за разбирательства с допинг-пробой Камилы Валиевой, «СЭ», ссылаясь на собственные источники, разместил информацию, что фигуристку отстранят от Олимпиады и не допустят до личных соревнований, а Россию практически гарантированно лишат золотых медалей командника.

Позже новость с сайта «СЭ» была удалена.

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Олимпийские игры «СЭ»: Валиеву лишат лички, а Россию – медали командника 2 ЧАСА НАЗАД

Олимпийские игры Звезды американской фигурки в восторге от Валиевой. Но не болельщики 07/02/2022 В 08:24