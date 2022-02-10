Пресс-секретарь МОК Марк Адамс не сообщил новой информации о статусе командного турнира по фигурному катанию, награждение которого было отложено из-за сомнительного допинг-теста одной из чемпионок – Камилы Валиевой из сборной России.
«Не собираюсь комментировать разного рода спекуляции. Не буду с пресс-трибуны комментировать разбирательство, потому что это было бы неуместно. Мы надеемся на терпение и понимание, но идут консультации, и я больше ничего не могу сказать», – заявил Адамс журналистам.
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Валиева 10 февраля вышла на тренировку. «В общем, Камила Валиева в безопасности! И под эту новость Камила прямо передо мной делает чистый четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. Как же хорошо, что все так закончилось», – написал журналист Владислав Жуков.
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«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – прокомментировала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.
Федерация фигурного катания могла загасить скандал. Но из-за молчания сразу подозревают худшее.
«Нарушитель всех законов России». Депутат Ирина Роднина не стала ждать официальной информации и заклеймила Валиеву.
Источники: твиттер Тома Шада, телеграм-канал «Лапидарность», ТАСС.
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