Пресс-секретарь МОК Марк Адамс не сообщил новой информации о статусе командного турнира по фигурному катанию, награждение которого было отложено из-за сомнительного допинг-теста одной из чемпионок – Камилы Валиевой из сборной России.

«Не собираюсь комментировать разного рода спекуляции. Не буду с пресс-трибуны комментировать разбирательство, потому что это было бы неуместно. Мы надеемся на терпение и понимание, но идут консультации, и я больше ничего не могу сказать», – заявил Адамс журналистам.

Ad

Валиева 10 февраля вышла на тренировку. «В общем, Камила Валиева в безопасности! И под эту новость Камила прямо передо мной делает чистый четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов. Как же хорошо, что все так закончилось», – написал журналист Владислав Жуков.

Олимпийские игры «СЭ» удалил новость об отстранении Валиевой и лишении России золота 12 ЧАСОВ НАЗАД

«Камила не отстранена от участия в Играх. Мы ждем официальных заявлений Международного олимпийского комитета. Что касается вручения медалей в командном турнире, то с датой также должен определиться МОК», – прокомментировала пресс-атташе ФФККР Ольга Ермолина.

Олимпийские игры «СЭ»: Валиеву лишат лички, а Россию – медали командника 12 ЧАСОВ НАЗАД