Американский фигурист Нэтан Чен стал олимпийским чемпионом, выиграв золото Игр в Пекине-2022. Остальные медали разобрали японцы: серебро завоевал Юма Кагияма, третьим стал Сома Уно.

Чен заявил пять четверных прыжков и приземлил все: флип в каскаде с тройным тулупом, сольные флип, сальхов и лутц, а также четверной тулуп в каскаде с ойлером и лишь одинарным флипом. Оценки американца – 218,63 балла за произвольную программу, 332,60 – итоговые баллы.

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Кагияма набрал 310,05 балла, безупречно исполнив четверные сальхов и два тулупа, но со степ-аутом приземлив риттбергер. Уно чисто исполнил четверные риттбергер и два тулупа, приземлил на две ноги сальхов и упал с флипа. Его результат – 293 балла.

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Юдзуру Ханю упал с четверного акселя и четверного сальхова, оставшись на четвертом месте. Он получил от судей 283,21 балла.

Лучшим из российских фигуристов стал ученик Алексея Мишина Евгений Семененко. Он занял восьмое место, набрав 274,13 балла по сумме двух программ. Олимпийский чемпион в командном турнире Марк Кондратюк стал 15-м (248,82 балла), Андрей Мозалев поднялся после неудачной короткой программы на 19-е место (233,33).

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