Фигурист сборной Грузии Морис Квителашвили прокомментировал скандал с обвинениями русской фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Я все читал, все смотрел. Был в шоке от этих новостей.
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Конечно, переживал, мы же все общаемся. Камиле желаю всех благ, и чтобы у нее все складывалось хорошо… Не знаю, что это. Уверен, что должно быть все хорошо.
Олимпийские игры
Валиева вышла на тренировку, ее не отстранили
Как она? Она тоже, конечно, переживала. Больше ничего не скажу», – ответил Квителашвили.
26-летний грузин занимается вместе с Валиевой в Центре спорта и образования «Самбо-70» и тренируется в группе Этери Тутберидзе.
После золота России в командном турнире допинг-проба Камилы Валиевой вызвала подозрения ВАДА. Об этом сообщили источники Inside the Games.
Как развивался скандал с русским допингом в фигурном катании на Олимпиаде-2022? Восстановили всю хронологию до появления в деле Валиевой.
Источник: «Матч ТВ»
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«СЭ» удалил новость об отстранении Валиевой и лишении России золота
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