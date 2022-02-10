Фигурист сборной Грузии Морис Квителашвили прокомментировал скандал с обвинениями русской фигуристки Камилы Валиевой в употреблении допинга на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Я все читал, все смотрел. Был в шоке от этих новостей.
Конечно, переживал, мы же все общаемся. Камиле желаю всех благ, и чтобы у нее все складывалось хорошо… Не знаю, что это. Уверен, что должно быть все хорошо.
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Как она? Она тоже, конечно, переживала. Больше ничего не скажу», – ответил Квителашвили.
26-летний грузин занимается вместе с Валиевой в Центре спорта и образования «Самбо-70» и тренируется в группе Этери Тутберидзе.
После золота России в командном турнире допинг-проба Камилы Валиевой вызвала подозрения ВАДА. Об этом сообщили источники Inside the Games.
Как развивался скандал с русским допингом в фигурном катании на Олимпиаде-2022? Восстановили всю хронологию до появления в деле Валиевой.
Источник: «Матч ТВ»
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