Международный союз конькобежцев отреагировал на сообщения в возможном употреблении допинга фигуристки сборной России Камилы Валиевой после командного первенства зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.

«После поступившей информации в медиа, касающейся командного турнира по фигурному катанию, ISU не может раскрывать никакие сведения о любых возможных нарушениях антидопинговых правил. Это противоречит Антидопинговому кодексу ISU и правилам МОК о запрещенных препаратах на Олимпиаде-2022 в Пекине.

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В связи с этим ISU на данный момент воздержится от дальнейших комментариев», – говорится в официальном заявлении Международного союза конькобежцев.

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