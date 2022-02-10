Международный союз конькобежцев отреагировал на сообщения в возможном употреблении допинга фигуристки сборной России Камилы Валиевой после командного первенства зимних Олимпийских игр-2022 в Пекине.
«После поступившей информации в медиа, касающейся командного турнира по фигурному катанию, ISU не может раскрывать никакие сведения о любых возможных нарушениях антидопинговых правил. Это противоречит Антидопинговому кодексу ISU и правилам МОК о запрещенных препаратах на Олимпиаде-2022 в Пекине.
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В связи с этим ISU на данный момент воздержится от дальнейших комментариев», – говорится в официальном заявлении Международного союза конькобежцев.
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Допинг-проба Камилы Валиевой вызвала подозрения 8 февраля. Ее могли отстранить от личных соревнований, а Россию – лишить золота командного турнира Олимпиады-2022.
На следующий день Валиева вышла на лед и не получила отстранение МОК. Камила выступит на Олимпийских играх-2022.
Источник: пресс-служба ISU
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