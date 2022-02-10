Олимпийский чемпион-2002 в мужском одиночном катании Алексей Ягудин прокомментировал четвертое место фигуриста сборной Японии Юдзуру Ханю на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Зачем Ханю шел на четверной аксель? Кому это надо? Для истории надо сделать, а заходить можно на все что угодно. Я тоже сейчас могу на шоу в Екатеринбурге для истории зайти на тройной сальхов. Тоже разобьюсь, но войду в историю, свою личную.
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Я не понял прикола. Если бы он его хотя бы периодически выезжал, но я даже приближенно к чистому у него не видел. Причем, ладно база была бы 20 баллов и с падением он бы набирал, как четверной флип или лутц. Но база-то мизерная – 12,5. Только эти (крутит пальцем у виска) идут на такие прыжки, когда у тебя его нет. Ну нет!
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Юдзуру Ханю, Япония, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь. Он ехал с двумя задачами – четверной аксель и выиграть олимпийскую медаль. В итоге ни того, ни другого. У тебя может быть сколько угодно медалей, но вряд ли он приезжал сюда быть четвертым. Все равно он был нацелен на тройку», – сказал Ягудин.
Двукратный олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю завершил личный турнир Пекина-2022 на четвертом месте. Он упал с четверного акселя и четверного сальхова и получил от судей 283,21 балла.
Олимпийским чемпионом Пекина-2022 в мужском одиночном катании стал Нэтан Чен из сборной США. Все результаты личного турнира.
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Источник: Sport24
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