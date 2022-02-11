Появилась первая официальная информация по делу российской фигуристки Камилы Валиевой, из-за сомнительной допинг-пробы которой России не вручают золотые медали командного турнира Олимпийских игр.

Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что 25 декабря во время чемпионата России проба 15-летней спортсменки дала положительный результат на триметазидин. Несмотря на это, с Валиевой сняли временное отстранение, МОК воспользуется правом обжаловать это решение в Спортивном арбитражном суде (CAS). Выездное заседание состоится 15 февраля, в день старта короткой программ одиночниц.

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«Проба у спортсмена была взята Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 декабря 2021 года во время чемпионата России по фигурному катанию 2022 года в Санкт-Петербурге. Лаборатория, аккредитованная ВАДА в Стокгольме, сообщила, что образец показал неблагоприятный результат анализа для неуказанного запрещенного вещества (триметазидин) 8 февраля 2022 года.

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После этого спортсменка была временно отстранена РУСАДА с немедленным вступлением решения в силу. Спортсменка обжаловала временное отстранение в Дисциплинарном антидопинговом комитете РУСАДА 9 февраля 2022 года, и в тот же день состоялось слушание. Вечером 9 февраля 2022 года Дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА принял решение отменить временное отстранение спортсменки, что позволило ей продолжить участие в Зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

Мотивированное решение, включая основания, по которым временное отстранение было отменено, вскоре будет распространено среди всех заинтересованных сторон», – сообщается в официальном заявлении.

Решение по распределению медалей командного турнира 2022 будет принято после окончательного вердикта по делу Валиевой.

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