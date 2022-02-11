Подтвердилось худшее – Камила Валиева все-таки сдала положительную допинг-пробу. Сперва все в русской фигурке твердили о провокации Запада и не верили в произошедшее, но Международное агентство допинг-тестирования (ITA) наконец опубликовало официальную информацию.

Если вкратце:

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положительная допинг-проба на триметазидин была сдана во время чемпионата России,

лаборатория, аккредитованная ВАДА в Стокгольме, сообщила о результате анализа 8 февраля (в день, когда должно было пройти награждение по итогам командного турнира),

РУСАДА немедленно отстранило спортсменку, та подала апелляцию и была восстановлена в правах,

МОК и ISU обжалуют это решение в CAS, заседание состоится 15 февраля до старта турнира одиночниц. Мотивировочную часть решения РУСАДА ждать не будут, так как вердикт должен быть вынесен в срочном порядке.

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Камила Валиева Фото: Getty Images

До появления этой информации все поддерживали Валиеву. Кроме депутата Госдумы Ирины Родниной, которая бахнула о 15-летней спортсменке:

«В данной ситуации Валиева – нарушитель всех законов РФ. У нас есть уголовное наказание за употребление допинга вплоть до лишения свободы, как и в других странах. Мы стараемся всех своих оберегать, но пока никого не привлекали по этому закону, существующему с 2016 года. Это удар в спину стране и всем спортсменам. Проделана такая колоссальная работа. Буквально вся страна трудилась над этим. О чем она думала?»

О чем думала Валиева – вопрос, которого в принципе не должно существовать. Камиле нет 16 лет, она входит в пул «защищенных» лиц ВАДА – значит, по законодательству не может быть признана виновной в употреблении допинга и теоретически может быть допущена до следующих турниров с выговором, но без дисквалификации. А за попадание в ее организм запрещенного вещества будет отвечать окружение.

Камила Валиева на олимпийской тренировке 10 февраля 2022 года Фото: Getty Images

Препарат уже назван – это триметазидин, на котором четыре года назад в Пекине попалась бобслеистка Надежда Сергеева. Да, он не влияет непосредственно на результаты и не поможет Валиевой лучше крутит четверные, но железно входит в список запрещенных веществ от ВАДА (и в соревновательный, и во внесоревновательный период). Кардиологи говорят о бесполезности триметазидина как допинга, называя его витамином для сердца, но разве более стабильная работа сердца – не плюс для фигуриста из группы Тутберидзе, где работа заточена на многократное повторение сложных программ?

Валиева не должна понести наказание, но расследованию предстоит докопаться до фамилий виновных взрослых. Может быть, в тренерском и медицинском штабе «Хрустального», а может, в национальной федерации. Например, очень удивляло нахождение рядом с Валиевой в kiss and cry на некоторых предыдущих турнирах врача Филиппа Шветского, который в 2007 году признался, что внутривенно вводил запрещенные препараты российским гребцам.

Может, это провокация?

Конечно, все выглядит крайне странно: информация о декабрьской (!) пробе Валиевой просочилась именно после командного турнира. Не перед чемпионатом Европы, не после него, не перед Играми – а именно когда Россия взяла золото, а Камила попала на обложки мировых медиа.

Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

«Обычно все подобные препараты анализируются две-три недели во время проверки допинг пробы. Но после положительного результата его могли отправить на перепроверку, праздники, потом все дела. Но тот факт, что совпало сейчас – это что-то мифическое. Возможно, перепроверяли перед тем, как обвинить», – так попытался объяснить ситуацию спортивный врач Никита Карлицкий.

Теперь мы имеем не расплывчатое «декабрь», а конкретную дату: 25 декабря, это день произвольной программы на отборочном чемпионате России. Забаненное РУСАДА не имеет права самостоятельно тестировать допинг-пробы и отправило их в европейскую лабораторию, но новогодне-рождественские праздники (и в России, и Европе) могли замедлить процесс. Месяц – нормальный срок для пробы, взятой не на международном соревновании, во время пандемии.

И давайте начистоту. В первой биатлонной гонке, смешанной эстафете, золото выиграла норвежская четверка. Представим, что лидер – Йоханнес Бё – сдал положительную допинг-пробу на триметазидин. При этом мы знаем, что юристы олимпийского комитета Норвегии ведут длительные переговоры с МОК.

Йоханнес Бё Фото: Getty Images

Наша логика была бы очевидной: виновен! Неважно, что проба была сдана в декабре на условном национальном чемпионате, неважно, что препарат не влияет на спортивные результаты, неважно, что был обнаружен в минимальной концентрации (кстати, этой информации в официальном релизе нет). Вещество из запрещенного списка ВАДА попало в кровь спортсмена – какие могут быть вопросы? О чем вообще можно торговаться?

Защищать Валиеву можно и нужно – 15-летняя девочка оказалась под огромным прессингом и в день, когда появились обвинения, не смогла даже выйти на тренировку. Но нельзя защищать систему, которая в очередной раз закопала сама себя. Если Камилу допустят до личного турнира, это будет выглядеть со всех сторон странно. Просто снова переводим ситуацию – как бы реагировали мы, если бы бок о бок с Большуновым бежал норвежский лыжник с подтвержденным положительным допинг-тестом, а потом выиграл у Саши и получил золото?

Да, эти совпадения – как в драматическом фильме, наполненном трагедией. Но когда Россия в третий раз подряд едет на Олимпиаду без национальной символики, и к спортсменам приковано повышенное внимание антидопинговых служб, нужно максимально исключать любые случайности. Тем более в таком виде, как фигурное катание, тем более в такой команде, как группа Этери Тутберидзе.

ВАЛИЕВА ДОЛЖНА ВЫСТУПИТЬ В ЛИЧНОМ ТУРНИРЕ? Нет, она и ее команда виноваты в употреблении допинга Думаю, это случайность, но старт придется пропустить Да, это провокация против России

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