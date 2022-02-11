Олимпийский комитет России (ОКР) выступил с заявлением о ситуации фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине.

«8 февраля 2022 года после окончания командных соревнований по фигурному катанию на XXIV Олимпийских зимних играх 2022 года Олимпийский комитет России получил информацию от Международного агентства по тестированию (ITA) о том, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) применило к спортсменке временное отстранение, начиная с 8 февраля 2022 года, 11.36 утра (по пекинскому времени).

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Временное отстранение было применено в связи с получением из Стокгольмской антидопинговой лаборатории уведомления о неблагоприятном результате анализа допинг-пробы cпортсменки, взятой 25 декабря 2021 года во время xемпионата России по фигурному катанию в г. Санкт-Петербурге. В допинг-пробе спортсменки была обнаружена запрещенная субстанция «триметазидин», относящаяся к классу S4.4 Запрещенного списка ВАДА 2021 года.

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Допинг-проба спортсменки, которая дала положительный результат, не относится к периоду проведения Олимпийских игр. При этом cпортсменка до и после 25 декабря 2021 года неоднократно сдавала допинг-тесты, в том числе уже в Пекине в ходе турнира по фигурному катанию. Все результаты – отрицательные. Статус временного отстранения предполагает, что cпортсменка с 8 февраля 2022 года не имела права участвовать в российских и международных соревнованиях до момента вынесения окончательного решения по ее делу.

Для защиты прав и интересов российской спортсменки к данному делу были привлечены квалифицированные юристы, которые оказывают cпортсменке всю необходимую юридическую помощь. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом спортсменка запросила в РУСАДА проведение слушаний в ускоренном порядке относительно примененного к ней временного отстранения.

Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Слушания состоялись 9 февраля 2022 года. По итогам слушаний Дисциплинарный комитет РУСАДА отменил примененное к cпортсменке временное отстранение. Указанное решение вступило в силу немедленно. В соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами и Всемирным антидопинговым кодексом решение Дисциплинарного антидопингового комитета РУСАДА о снятии временного отстранения может быть обжаловано заинтересованными сторонами в Спортивном арбитражном суде в Лозанне.

Таким образом, в настоящее время спортсменка имеет право тренироваться и принимать участие в соревнованиях в полном объеме без ограничений до тех пор, если Спортивным арбитражным судом не вынесено иное решение относительно ее статуса применительно к Олимпийским играм. В любом случае, по существу возможного антидопингового нарушения дисциплинарное расследование будет проводиться РУСАДА в соответствии с применимыми правилами в установленном порядке.

С учетом того, что положительная допинг-проба спортсменки была взята не во время Олимпийских игр, результаты спортсменки и результаты командного турнира во время Олимпийских игр, не подлежат автоматическому пересмотру. Кроме того, Олимпийский комитет России обращает внимание на тот факт, что допинг-проба спортсменки, отобранная после чемпионата Европы по фигурному катанию в январе 2022 года, а также ее допинг-проба, взятая во время Олимпийских игр, дали отрицательный результат.

Олимпийский комитет России предпринимает исчерпывающие меры для того, чтобы защитить права и интересы членов команды ОКР, и сохранить честно завоеванную золотую олимпийскую медаль. ОКР также исходит из того, что будет проведено полноценное расследование, по итогам которого будут установлены все имеющие значение юридические и фактические обстоятельства произошедшего», – говорится в заявлении Олимпийского комитета России.

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