Фигуристку сборной России Камилу Валиеву официально обвинили в употреблении допинга. Международное агентство допинг-тестирования (ITA) подтвердило, что в пробе 15-летней спортсменки нашли триметазидин. Валиева сдала положительный тест еще в декабре 2021-го во время чемпионата России в Санкт-Петербурге. Ее временно отстранили от соревнований, но затем запрет на выступление сняли.

На реддите полыхают возмущение, почему Россия опять замарана допингом. «Как теперь МОК не прокомментирует это?» – спросил hamsterfolly. «Они выйдут с деньгами, торчащими из карманов, и скажут: без комментариев», – съязвил пользователь pm_me_cute_sloths_. Американец ContinuumGuy похихикал еще сильнее и представил цитату пресс-офицера МОК: «Вы должны понять, у Путина моя семья, у меня связаны руки».

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Юзер из США OptimusSublime натурально взмолился: «Ради всего святого, вытащите ребенка из этой ситуации и забаньте Россию навечно». «Где этот русский тролль из другой ветки, пихающий одну и ту же статью и утверждающий, что это всего лишь травка, а Валиева не мошенница?» – спросил dtphantom.

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«То есть это значит, что в ОКР знали про положительный тест и все равно отправили ее на Олимпиаду? Забаньте их ***** [нахрен] уже по-настоящему, шлепки по рукам не помогают. Буду в шоке, если у других фигуристов школы Этери не обнаружат допинг», – не разобрался в ситуации Dahhhkness (ОКР не знал про пробу Валиевой).

Этери Тутберидзе, Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

«Мне всегда казалось, что этот половинчатый запрет – какая-то глупость. Их определенно нельзя допускать на командные первенства, даже если русские спортсмены отбираются туда по личным критериям», – добавил CountJohn12.

«Новым наказанием должно стать новая смена названия. Но теперь его будут выбирать всеобщим голосованием!» – посмеялся crookesoul09. «Как будет по-русски «Обманщики»? Или, может, просто назовем как-то в духе «Команда Картофельной какашки»?» – предложил вариант MishellyBee40.

«Меня так сильно закидали негативом, когда на летней Олимпиаде я советовал дисквалифицировать Россию навсегда, потому что обманувший раз обманет дважды. И где теперь фанбои ОКР?» – сообщил jab116. «Я не поддерживаю вечный дисквал, но мне нравится идея c временным отстранением России на неопределенный срок, пока русские не докажут ВАДА, что реально изменились. Потом пристальное внимание и новое отстранение, если попадутся вновь», – поспорил юзер из США POGtastic.

Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

«Что ж, самое время проверить всю сборную России. Хотя мне очень жаль Камилу, она так молода. Это точно загубит ей всю карьеру и будущее», – расстроился u1tra1nst1nct. «Новая партия русских фигуристок продержится до 17-летнего возраста, так что у Валиевой осталось всего два года, пока ее тело не начнет сдавать под грузом опасных тренировок. Но она все еще лучшая фигуристка, которую я когда-либо видел», – предостерег Iceescape81.

Источник: Reddit

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