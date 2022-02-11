Всемирное антидопинговое агентство подтвердило, что подаст апелляцию на положительную пробу фигуристки сборной России Камилы Валиевой.

«ВАДА подтверждает, что подаст апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в отношении антидопингового дела, касающегося фигуристки Команды Олимпийского комитета России. Она сделала положительный тест на запрещенный препарат на соревнованиях перед зимними Олимпийскими играми-2022 в Пекине.

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Проба спортсменки взята в соревновательный период Российским антидопинговым агентством (РУСАДА) 25 февраля. Пробу транспортировали на анализ в аккредитованную ВАДА лабораторию в шведском Стокгольме. 7 февраля в лаборатории сообщили, что образец показал неблагоприятный результат анализа на неуказанное запрещенное вещество триметазидин. РУСАДА незамедлительно наложило на спортсменку временное отстранение, вступившее в силу немедленно.

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После слушаний 9 февраля в РУСАДА сняли временное отстранение и разрешили спортсменке продолжить участие в Играх. Согласно Антидопинговому кодексу у ВАДА есть право на апелляцию о снятии отстранения до решения CAS. Агентство пользуется этим правом из-за неправильного применения Антидопингового кодекса в этом деле», – говорится в заявлении ВАДА.

Также о подаче апелляции уже сообщили в пресс-службах Международного олимпийского комитета (МОК) и Международного союза конькобежцев (ISU). При этом в пятницу, 11 февраля, в CAS уточнили, что не получили ни одного заявления от спортивных организаций.

Источник: Reuters

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