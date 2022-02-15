Пока все поклонники фигурного катания ждут начала личных соревнований у девушек, самые преданные любители еще ностальгируют по Играм 2018 года. Прошло четыре года, а споры между фанатами Евгении Медведевой и Алины Загитовой такие же горячие, как и в первый день после Олимпиады в Пхёнчхане. Обе фигуристки в теории готовились приехать и в Пекин на вторые Игры и уже точно решить для себя и фанатов: кто лучше.

До Олимпийских игр девушки все-таки добрались, но уже в совершенно новом амплуа. Фанаты двух лагерей продолжают сражаться в комментариях под каждым постом с упоминанием фигуристок, а спортсменки пробуют себя в журналистике. Чем сейчас занимаются Загитова и Медведева в Пекине и почему они не попытались реанимировать карьеру?

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После обидного поражения в Пхёнчхане Евгения Медведева очень часто говорила: «Моя цель – Пекин-2022». Второе место на Играх в Южной Корее стало ударом под дых. Фигуристка решила перезагрузить карьеру и скандально укатила из группы Этери Тутберидзе к Брайану Орсеру. В Торонто Женя делала свой максимум и пыталась выйти на прежний уровень: заявляла о работе над четверным сальховом и готовилась к злому реваншу в 2022-м.

В Канаде Медведева сняла квартиру и первым делом повесила над кроватью плакат Олимпийских игр в Пекине. Этим мотивационные ритуалы не ограничились. Евгения сменила обои на телефоне – поставила лого Олимпиады-2022 на главный экран. Об этом рассказывал Брайан Орсер. Его помощница Трейси Уилсон тогда сравнила Евгению с женской сборной Канады по хоккею: обеих интересует только первое место на предстоящих Играх. «Давайте начистоту – для нее есть только один результат», – говорили тренеры.

Но проблемы начались практически сразу. Смена обстановки и сбитый тренировочный план серьезно мешали адаптации спортсменки. Медведева образца «Крикет Клаба» была значительно хуже Медведевой из «Самбо-70». Тренер просил проявить терпение, а итогом работы стала бронза чемпионата мира 2019 года. Болельщики тогда всерьез поверили, что Женя сможет вернуть форму.

Евгения Медведева и Брайан Орсер Фото: Getty Images

Но весна 2019 года так и не стала знаменательным началом чего-то большего. После был провал на одном из этапов Гран-при, затем – снятие с чемпионата России сразу после короткой программы из-за сломанного конька. Больше Медведеву на соревнованиях мы не видели. Ковид спутал планы: у Жени отменялись шоу в Японии, а вылететь в Канаду мешал локдаун. Тренировки с Брайаном Орсером по видеосвязи были похожи на одну большую шутку. Итогом мучений стало примирение с Этери Тутберидзе. Но и после возвращения в «Хрустальный» на соревнованиях Медведева не появилась. Только выступила на показательных чемпионата России-2022 – с новой постановкой «Алегрия», в которой прыгнула тройной сальхов.

«У меня большие проблемы со спиной были. Оказалось, что они как на Олимпиаде были, так и после нее. Спина в одну сторону не поворачивается, только влево. Прыжок, который я могу безболезненно и нормально прыгать, – это сальхов. Ну, возможно, еще тулуп, и то не всегда. Флип и лутц у меня не прыгаются в принципе, чисто физически уже не прыгаются», – рассказывала спортсменка. Потерянное время и травма стали приговором олимпийской мечте Медведевой.

Отрицание конца и уговоры Тутберидзе

Первый постолимпийский год Алина Загитова полностью была в спорте. Второй – уже частично, а на третий в ее расписании большую роль стала играть светская жизнь и активность в медиа. Загитова приостановила карьеру, громко заявив об этом на Первом канале. В интервью Алина сказала, что не уходит из большого спорта, но не будет участвовать в сезоне-2019/20 ни на чемпионате России, ни на чемпионате Европы, ни на чемпионате мира. При этом она продолжит тренироваться, выступит на различных ледовых шоу, будет искать себя, учить новые элементы и заходы на прыжки. Уже тогда Татьяна Анатольевна Тарасова напророчила: «Сможет ли Загитова продолжить карьеру после? Я уверена, что нет».

Алина Загитова Фото: Getty Images

По сути, карьеру Загитовой завершили (а вернее, приостановили) три человека – Косторная, Щербакова и Трусова. Против знаменитого трио ТЩК у олимпийской чемпионки практически не было шансов. Не спасли даже уговоры Этери Георгиевны:

Алина озвучивала эту идею последние полтора года. Мы пытались ее убедить продолжить, но к этому она должна была прийти сама. Алина продолжает тренировочный процесс и приходит на тренировки. Я думаю, что Алина соскучится и захочет вернуться.

Алина постоянно отрицает, что закончила со спортом. Выкладывает в инстаграм видео с тренировок, в интервью рассказывает о сложности разучивания четверных. Возможно, просто ради поддержания формы, но самые отчаянные фанаты верят – легендарный камбэк близко. Теоретическая возможность вернуться у Загитовой еще будет, потому что после Пхёнчхана она не растеряла свои плюсы и оставалась конкурентоспособной. Вопрос только в мотивации, которой у Алины сейчас явно не хватает. Единственный незакрытый гештальт – чемпионат мира – Загитова закрыла еще в 2019 году в Сайтаме, причем снова обошла Медведеву. «У меня сейчас в жизни есть все. На мой взгляд, должно все-таки чего-то не хватать. Мне нужно вернуть мотивацию выходить на лед. Думаю, понять меня смогут только те спортсмены, которые прошли через это. Все, что можно было, я выиграла, и этим все сказано».

На Олимпиаде, но вне льда

До Пекина Медведева и Загитова все-таки доехали. Но уже не в статусе спортсменок – девушки вошли в команду Первого канала в качестве спортивных обозревателей. Алина в паре с Маргаритой Мамун – ведущая «Олимпийского дневника». Женя – эксперт, но и кроме работы в эфире Медведева выполняет другие обязанности: ее назначили послом сборной России. По сути, у Медведевой в роли посла не так много дел. О работе на играх Женя сказала так: «Самая главная моя обязанность – быть там, быть с командой, и для меня это очень важно, что у меня будет возможность поддержать наших ребят там». Еще Медведева комментирует прокаты вместе с Алексеем Ягудиным.

Алина Загитова прокачала ТВ-навыки на «Ледниковом периоде» и, кажется, вышла на новый уровень. Теперь олимпийская чемпионка дает комментарии по поводу выступлений русских фигуристов. Загитова показывает жизнь в олимпийской деревне, постит сторис с тренировок спортсменов, снимает тик-токи и выкладывает видео, как сама занимается в тренажерном зале. Женя – читает книжки, встречается с партнерами по «Крикет Клабу» и ведет прямые эфиры в инстаграме.

А еще Алина делится экспертным мнением и комментирует решения тренеров и федерации. Например, уже высказалась о командном турнире, в котором русская сборная не сделала ни одной замены. «Мне хотелось, чтобы выступила Аня [Щербакова]. Лишней олимпийская медаль никогда не бывает. Мне ли не знать».

Евгения Медведева и Алина Загитова Фото: Getty Images

Девушки на Олимпийских играх поддерживают не только фигуристов. Женя и Алина не пропустили еще ни одного матча хоккейной сборной.

Загитова на одной из сторис продемонстрировала камеру, на которую собирается фиксировать моменты Олимпийских игр. И пока выполняет обещание: практически каждый день делится новыми видео с тренировок и отсыпает фанатам долгожданную дозу бэкстейджа. По большому счету, знаменитые фигуристки не занимают каких-то незаменимых должностей и не выполняют чрезвычайно сложных функций. Они просто наслаждаются олимпийской атмосферой, развлекаются и пробуют себя в журналистике.

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