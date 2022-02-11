Российское антидопинговое агентство инициировало расследование в отношении персонала фигуристки Камилы Валиевой.
«В связи с тем, что спортсменка является несовершеннолетней, и в соответствии с пунктом 1.3.1 Общероссийских антидопинговых правилах и статьей 20.5.12 Кодекса, РАА «РУСАДА» инициировало проведение расследования в отношении персонала спортсменки. Цель данного расследования – выявление всех обстоятельств возможного нарушения антидопинговых правил в интересах «защищенного лица», – гласит заявление РУСАДА.
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Ранее стало известно, что допинг-проба Валиевой, которую взяли 25 декабря на чемпионате России в Санкт-Петербурге, дала положительный результат на запрещенный препарат триметазидин.
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Камилу Валиеву нужно защищать. Но ее нельзя выпускать на личный турнир.
Источник: РУСАДА.
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