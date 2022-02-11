На фоне допинг-скандала с положительной пробой Камилы Валиевой поклонники фигурного катания вывели в тренды твиттера хэштег #позортутберидзе. Фанаты винят тренера в неудачах ее воспитанников.

Пользователь Natashik_B пристыдила тренера, напомнив о Евгении Медведевой, которая покинула группу Тутберидзе и перешла к Брайану Орсеру. Позже Медведева вернулась в «Хрустальный».

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Этери Георгиевне припомнили и диалог с Медведевой после Олимпиады в Корее. По мнению фаната под ником picturesqwer, тренер не должна была так резко не соглашаться с фигуристкой, которая выступала на обезболивающих.

Тренера винят и за пробу Валиевой. Болельщики уверены: в том, что другие участники командного турнира останутся без медалей, виновата именно Тутберидзе.

Болельщик под ником shalom_sobaki заявил, что Тутберидзе нужно пристыдить за анорексию Юлии Липницкой, травмы Евгении Медведевой, слова в адрес Адъяна Питкеева и Дарьи Паненковой.

Хэштег вышел на первое место в трендах российского твиттера – 11 февраля в 18:00 его использовали уже 7800 раз.

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