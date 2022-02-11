Спортивный арбитражный суд зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета и Всемирного антидопингового агентства на отмену временного отстранения российской фигуристки Камилы Валиевой.
В декабре во время чемпионата России спортсменка сдала положительную допинг-пробу на запрещенный препарат триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву, а на следующий день отменило решение. Дело Валиевой рассмотрит выездная панель CAS в Пекине 15 февраля – в этот же день должны стартовать соревнования женщин-одиночниц. .
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Источник: CAS.
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