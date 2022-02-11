Знаменитый немецкий журналист Хайо Зеппельт, автор нескольких фильмов о допинге в мировом спорте, включая Россию, по случаю дела фигуристки Камилы Валиевой опубликовал статью с новыми обвинениями в адрес русского спорта.

О Тутберидзе

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«Расследование ARD относительно окружения юной фигуристки поднимает дальнейшие подозрения: доктор с открытым допинговым прошлым работает в Федерации фигурного катания на коньках России. Перед Олимпиадой-2008 в Пекине Филипп Шветский дал внутривенные вливания русским гребцам и был изначально дисквалифицирован на 4 года – позже этот срок был сокращен вдвое. Шветский сопровождает команду Валиевой на регулярной основе.

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Тренер Валиевой Этери Тутберидзе известна своими жесткими методами. Российские источники, близкие к национальной федерации фигурного катания, сообщили Sportschau, что в тренировочном лагере Этери Тутберидзе спортсменам дают контейнеры с таблетками, якобы содержащими витаминные добавки.

Однако спортсменам не говорят, какие конкретно медикаменты содержатся в тех контейнерах. Процесс напоминает порядки, бытовавшие в фигурном катании в ГДР. В то время спортсменам тоже якобы давали витамины. Позже было доказано, что чаще всего это были анаболические стероиды».

О 500 подозрительных случаях

«В то время как сложное и эмоциональное дело Валиевой в Пекине в итоге зашло в тупик, несмотря на первые официальные заявления, сборная ОКР и некоторые спортивные ассоциации оказались под дополнительным давлением из-за расследования редакции ARD, занимающейся допингом.

В конфиденциальном документе ВАДА от октября прошлого года, которым располагает наша спортивная программа, показано, что более 500 случаев с подозрением русских спортсменов в связи с государственной допинг-системой и их последствия по-прежнему не раскрыты.

50 случаев касаются зимних видов спорта. Неизвестно, имеются ли – и сколько их – среди них спортсмены, связанные с Играми в Пекине. Ни ОКР, ни РУСАДА, ни многочисленные ответственные лица, связанные со спортивными федерациями зимних видов спорта, не ответили на наш запрос – только Международная федерация бобслея и скелетона и Международный союз биатлонистов подтвердили цифры, касающиеся их сферы деятельности.

Согласно информации Sportschau, в списке значатся 12 кейсов, касающихся бобслея, 5 – биатлона, 6 – лыж и 27 – хоккея с шайбой. В летних видах спорта больше всего замешаны легкая (141) и тяжелая (138) атлетики».

О политике в деле Валиевой

Подиум после командных соревнований в фигурном катании на ОИ-2022: США (серебро), Россия (золото), Япония (бронза) Фото: Getty Images

«На данный момент ничего неизвестно о наличии исключения (TUE) у Валиевой. И, поскольку спортсмены сами несут ответственность за субстанции, обнаруженные в их организме, согласно спортивному принципу о перекладывании бремени доказательства, есть множество аргументов в пользу дисквалификации Валиевой.

Оправданно ли с моральной и этической точек зрения возлагать ответственность на 15-летнюю спортсменку – это более чем резонный вопрос. Или если нет – то на кого? По-прежнему непонятно, каков будет вердикт CAS.

Давление будет колоссальным вплоть до момента принятия решения, потому что это дело уже имеет громадную политическую подоплеку. Иронично, что именно США получат российское золото, если сборную ОКР лишат победы. Сюзанн Лайонс, глава НОК США, уверяет, что для нее важна только целостность спорта».

О полном развитии событий вокруг Валиевой следите тут

Источник: Sportschau

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