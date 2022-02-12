Слушания по вопросу снятия временного отстранения с Камилы Валиевой пройдут в онлайн-формате из-за коронавирусных ограничений, их проведет выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS), сообщил «Матч ТВ» со ссылкой на CAS. Решение ожидается 12 февраля до 23:00 по московскому времени. Состав арбитров на данный момент неизвестен, он должен быть назначен главой выездной панели CAS американцем Майклом Ленардом.
Напомним, накануне CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой. В декабре прошлого года во время чемпионата России фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение.
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Источник: «Матч ТВ».
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