Главный скандал Олимпиады-2022 – допинговое дело российской фигуристки Камилы Валиевой. Жаль ли нам 15-летнюю спортсменку? Безумно! Ее бросили на произвол. почему допинг не сенсация? И зачем в нем ищут заговор Запада? Эти и другие вопросы герои Eurosport.ru обсудили в подкасте «Лыжи не едут».
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Для вашего удобства, мы предлагаем прослушать подкаст на других платформах:
Олимпийские игры
Известно, когда CAS вынесет решение по Валиевой («Матч ТВ»)
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