12 февраля российская фигуристка Камила Валиева вышла на запланированную тренировку, пока не зная, сможет ли выступить в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине.

В прогоне короткой программы Камила упала с недокрученного тройного акселя, затем исполнила каскады тройной флип – тройной тулуп и тройной лутц – тройной тулуп. Журналист Джеки Вонг написал, что после этого 15-летняя фигуристка подъехала к борту, за которым стояла тренер Этери Тутберидзе, и расплакалась.

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Подписчики в комментариях у Вонга возмутились.

«Меньшее, что они могли сделать – это держать ее подальше от этого медийного цирка. Но нет, они решили эксплуатировать ее дальше, выставть напоказ, чтобы завоевать симпатии. Презрение», – пишет frosty_starr.

«Почему они мучают ее, зная, что у нее нет законного права участвовать в соревнованиях? Вдвойне жестоко унижать ее публично больше, чем они уже сделали. Ее нужно отправить домой к людям, которые действительно заботятся о ее благополучии», – предлагает RajinSandhu.

Тем не менее, Камиле удалось чисто выполнить ряд прыжков на тренировке – включая самые сложные. Фигуристка приземлила тройной аксель, а также четверные сальхов и тулуп в разных комбинациях.

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