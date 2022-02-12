Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала обвинения в допинге фигуристки Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Очень противоречивая и сложная ситуация возникла. Хочу сказать, что абсолютно уверена в том, что Камила невинна и чиста. Для нас это не теорема, а аксиома, это не надо доказывать. Понимаю, что есть какой-то протокол действий, без которых не обойтись. Мы не бросили спортсменку ни в коем случае, мы с нашими спортсменами и в беде, и в радости до конца.

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Непонятно, почему спортсменку с сомнительным допингом 25 декабря допустили на Олимпийские игры. Или это роковое стечение обстоятельств, или это очень грамотно спланированный план – не знаю, и то, и другое. Надеюсь, наши руководители нас не бросят и отстоят наши права и докажут нашу невиновность.

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Камила Валиева на олимпийской тренировке 10 февраля 2022 года Фото: Getty Images

Сейчас вся наша команда замерла в ожидании решений по Камиле Валиевой. Мы боимся любых высказываний, чтобы не нарушить, не навредить. Не знаю, кто и что решает, но надеюсь, справедливость как-то восторжествует», – сказала Тутберидзе в эфире Первого канала.

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