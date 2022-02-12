Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля.

Эту информацию опубликовал CAS, уточнив, что заседание начнется в 15:30 по московскому времени.

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Напомним, что 25 декабря фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило ее, но на следующий день отменило решение. 11 февраля CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой.

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