Выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) рассмотрит дело российской фигуристки Камилы Валиевой 13 февраля.
Эту информацию опубликовал CAS, уточнив, что заседание начнется в 15:30 по московскому времени.
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Напомним, что 25 декабря фигуристка сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) временно отстранило ее, но на следующий день отменило решение. 11 февраля CAS зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на отмену временного отстранения Валиевой.
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Источник:CAS.
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