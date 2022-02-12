Французские фигуристы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, выступающие в танцах на льду, захватили лидерство на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине после ритм-танца.

Выступление Пападакис и Сизерона судьи оценили в 90,83 – это новый мировой рекорд. Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов остались на втором месте – прокат чемпионов мира и Европы получил от судей 88,85 балла. Американцы Мэдисон Хаббелл и Закари Донохью – третьи (87,13 балла).

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Еще одна пара из США, Мэдисон Чок/Эван Бейтс, занимает четвертое место с результатом 84,14 балла. Александра Степанова и Иван Букин остались за пределами первой тройки и идут пятыми. Выступление российского дуэта судьи оценили в 84,09 балла.

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Российская пара Диана Дэвис/Глеб Смолкин заняла 14-е место. Выступление дуэта, в котором выступает дочь Этери Тутберидзе, судьи оценили в 71,66 балла.

С произвольными танцами дуэты выступят в понедельник, 14 февраля. Соревнования начнутся в 4:15 по московскому времени.

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