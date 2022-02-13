На Олимпиаде в Пекине состоялась жеребьевка короткой программы в личном турнире среди женщин.

Камиле Валиевой достался 26-й стартовый номер, Александре Трусовой – 28-й, Анне Щербаковой – 29-й. Всего короткую программу, которая пройдет 15 февраля, исполнят 30 спортсменок.

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Напомним, что 13 февраля состоится заседание выездной панели Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Валиевой, которая 25 декабря сдала положительную допинг-пробу на триметазидин.

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