Российская фигуристка Камила Валиева, выигравшая командный турнир на Олимпийских играх в Пекине в составе национальной команды, обвиняется в употреблении допинга – в ее пробе с чемпионата России нашли запрещенный триметазидин. РУСАДА сперва отстранило 15-летнюю спортсменку, но затем отменило решение после подачи апелляции. ISU, МОК и ВАДА обратились в CAS, чтобы запретить Камиле выступить в личном турнире. Слушания состоятся 13 февраля, решение будет вынесено 14-го.

А как считаете вы?

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ВАЛИЕВА ДОЛЖНА ВЫСТУПИТЬ В ЛИЧНОМ ТУРНИРЕ? Нет, она и ее команда виноваты в употреблении допинга Думаю, это случайность, но старт придется пропустить Да, это провокация против России

Олимпийские игры Валиева получила стартовый номер в личном турнире на Олимпиаде 2 ЧАСА НАЗАД

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9:45. ВАДА тоже планирует провести проверку по окружению Валиевой – об этом сообщает Reuters.

9:24. Будет не лишним послушать подкаст Eurosport.ru «Лыжи не едут» – мы подробно разобрали всю ситуацию с Валиевой.

9:10. Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби прокомментировал ситуацию, причем очень взвешенно.

«Позитивный настрой необходим на всей Олимпиаде, но на любых Играх бывают проблемные вопросы. Мы должны внимательно и грамотно подходить к каждому случаю, особенно когда мы говорим о 15-летней девочке. Необходим индивидуальный подход, причем очень взвешенный», – сказал Дюби в комментарии «Матч ТВ».

8:58. На тренировке Камила чисто исполнила прогон короткой программы с тройным акселем, а с произвольной получилось чуть хуже: приземлены четверной сальхов и тройной аксель, допущен степ-аут на четверном тулупе, затем сделаны тройной риттбергер, четверной тулуп и тройной сальхов в каскаде через ойлер, а также каскад тройной флип – тройной тулуп. Степ-аут – на каскаде лутц-тулуп.

8:51. Доброе утро! Сегодня очень важный день для Камилы Валиевой. Слушания в CAS начнутся в 14:30 по московскому времени. Официальных новостей точно не будет, но утечки возможны.

Олимпийские игры CAS опубликовал дату и время рассмотрения дела Валиевой 19 ЧАСОВ НАЗАД