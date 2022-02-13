Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал положительную допинг-пробу фигуристки сборной России Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Камила Валиева – одна из лучших фигуристок в истории фигурного катания! Ее талант уникален. Она вдохновляет и восхищает миллионы болельщиков во всем мире. Девочка, которая двигает фигурное катание вперед и поднимает его на совершенно новый уровень! Кумир для тысяч девчонок и мальчишек, которые только начинают свой путь в спорте! Верим, что эти Олимпийские игры принесут ей только радость побед и исполнения ее мечты!

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Фигурное катание – это не только спорт, а это еще искусство. Нужно, чтобы дошло и тронуло душу каждого! Нет сомнений, что Камила достучалась и тронула всех любителей и экспертов фигурного катания нашей планеты! Мы хотим продолжать радоваться, восхищаться и вдохновляться ее катанием!

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Хочу послать Камиле и ее тренерскому штабу лучи поддержки от всей нашей команды и спортсменов «Ангелов Плющенко», – написал Евгений в инстаграме.

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