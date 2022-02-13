Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон прокомментировал обвинения в допинге фигуристки сборной России Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.

«Я считаю этот случай большим несчастьем. Если у тебя находят положительную пробу в 15 лет, это особенно подчеркивает, что система не работает. Лично мне очень жаль Камилу.

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Хотя я не удивлен. Просто привык ко всему такому. Подобные дело происходят постоянно. Очень важно сосредоточиться на себе.

Олимпийские игры Плющенко впервые прокомментировал допинг Валиевой на Олимпиаде 2 ЧАСА НАЗАД

Камила Валиева, Этери Тутберидзе, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Я уже не думаю о выступлении России на Олимпиаде, мне нечего сказать нового об этом. Русские уже на Играх, нужно принять это, вот и все», – заявил Самуэльссон.

О допинге Камилы Валиевой уже высказался Евгений Плющенко . Он неожиданно поддержал фигуристку и ее тренера Этери Тутберидзе.

Источник: Expressen

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