Биатлонист сборной Швеции Себастьян Самуэльссон прокомментировал обвинения в допинге фигуристки сборной России Камилы Валиевой на зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине.
«Я считаю этот случай большим несчастьем. Если у тебя находят положительную пробу в 15 лет, это особенно подчеркивает, что система не работает. Лично мне очень жаль Камилу.
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Хотя я не удивлен. Просто привык ко всему такому. Подобные дело происходят постоянно. Очень важно сосредоточиться на себе.
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Плющенко впервые прокомментировал допинг Валиевой на Олимпиаде
Камила Валиева, Этери Тутберидзе, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Я уже не думаю о выступлении России на Олимпиаде, мне нечего сказать нового об этом. Русские уже на Играх, нужно принять это, вот и все», – заявил Самуэльссон.
О допинге Камилы Валиевой уже высказался Евгений Плющенко. Он неожиданно поддержал фигуристку и ее тренера Этери Тутберидзе.
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Источник: Expressen
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