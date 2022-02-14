Председатель Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания России Джонатан Гурейро от лица организации выступил с открытым письмом, в котором выразил поддержку Камиле Валиевой.

«От лица Комиссии спортсменов Федерации фигурного катания на коньках России обращаемся с открытым письмом в поддержку нашей спортсменки Камилы Валиевой. На протяжении ряда лет мы вместе с Камилой в сборной команде, мы хорошо знаем спортсменку и уверены в честности Камилы Валиевой – талантливой фигуристки, которая добивалась и будет добиваться медалей самых высоких достоинств, благодаря уникальному сочетанию природного таланта, трудоспособности, любви и преданности делу.

Ad

Все спортсмены ФФККР придерживаются принципов честной борьбы, чистоты спорта, нулевой терпимости к допингу. Все наши фигуристы постоянно тестируются антидопинговыми службами, сдают множество тестов, как во время стартов, так и вне соревнований. На Олимпиаде в Пекине, к большому сожалению, Камила попала в очень непростую ситуацию, сложившуюся при сомнительных обстоятельствах. Мы очень надеемся на честное разбирательство в случае с Камилой и на положительный исход этого дела. Желаем Камиле терпения в этой сложной ситуации. Камила, мы с тобой», – гласит текст открытого письма.

Олимпийские игры Самуэльссон: «Не удивлен допингу Валиевой, уже привык» 19 ЧАСОВ НАЗАД

Олимпийские игры Плющенко впервые прокомментировал допинг Валиевой на Олимпиаде 20 ЧАСОВ НАЗАД