Российский фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебряные медали Олимпийских игр в Пекине.

Танцевальная пара из России получила от судей 131,66 балла за произвольную программу и 220,51 в сумме, а первое место заняли четырехкратные чемпионы мира, французы Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон, у которых 136,15 балла за произволку в 226,98 в сумме. Бронза – у американцев Мэдисон Хаббел и Закари Донохью (130,89 и 218,02).

Ad

Другая российская пара, Александра Степанова и Иван Букин, заняла шестое место (120,98 и 205,07). Диана Дэвис и Глеб Смолкин оказались на 14-й позиции (108,16 и 179,82).

Олимпийские игры Комиссия спортсменов ФФККР поддержала Валиеву 2 ЧАСА НАЗАД

Что известно о ситуации с Камилой Валиевой? Последние обновления – здесь

Олимпийские игры Самуэльссон: «Не удивлен допингу Валиевой, уже привык» 20 ЧАСОВ НАЗАД