Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Спортивно-арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, ISU и ВАДА.

Как сообщает CAS, решение обусловлено тем, что Валиева является защищенной персоной. Суд принял во внимание позднее извещение Камилы о положительной допинг-пробе в декабре.

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Одиночницы представят короткую программу 15 февраля, произвольную – 17 февраля.

Олимпийские игры CAS не изучал в деле Валиевой вопросы по командному турниру ЧАС НАЗАД

Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс почеркнул, что комитет примет любое решение CAS. При этом допуск Валиевой еще не будет означать, что она не замешана в допинге. Решение о золотых медалях командного турнира, скорее всего, будет принято уже после завершения Игр-2022.

Олимпийские игры Комиссия спортсменов ФФККР поддержала Валиеву 4 ЧАСА НАЗАД