Российская фигуристка Камила Валиева сможет выступить в личном турнире на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Спортивно-арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции МОК, ISU и ВАДА.
Как сообщает CAS, решение обусловлено тем, что Валиева является защищенной персоной. Суд принял во внимание позднее извещение Камилы о положительной допинг-пробе в декабре.
Ad
Одиночницы представят короткую программу 15 февраля, произвольную – 17 февраля.
Олимпийские игры
CAS не изучал в деле Валиевой вопросы по командному турниру
Ранее глава пресс-службы МОК Марк Адамс почеркнул, что комитет примет любое решение CAS. При этом допуск Валиевой еще не будет означать, что она не замешана в допинге. Решение о золотых медалях командного турнира, скорее всего, будет принято уже после завершения Игр-2022.
Федерация фигурного катания могла загасить скандал. Но из-за молчания сразу подозревают худшее.
«Нарушитель всех законов России». Депутат Ирина Роднина не стала ждать официальной информации и заклеймила Валиеву.
Олимпийские игры
Комиссия спортсменов ФФККР поддержала Валиеву
Олимпийские игры
Самуэльссон: «Не удивлен допингу Валиевой, уже привык»
Реклама
Ad
Реклама
Ad