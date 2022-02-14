Судья из Украины поставил Виктории Синициной и Никите Кацалапову самые высокие оценки в произвольной программе среди коллег.
От украинского арбитра российская пара, которая взяла серебряную медаль, получила 134,80 балла, сообщает «Чемпионат».
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Итоговая оценка Синициной и Кацалапова за произволку – 131,66 балла. А золото – у французов, которые опередили российскую пару почти на пять баллов.
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Источник: «Чемпионат».
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