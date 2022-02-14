Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда в Пекине не рассматривала в деле Камилы Валиевой вопросы, связанные с командным турниром по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.
«Специальной комиссии CAS было предложено определить, следует ли налагать временное отстранение на Валиеву. Комиссию не просили выносить решение по существу этого дела или рассматривать правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований, поскольку эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств», – говорится в заявлении организации.
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Об этом сообщается в релизе суда. В понедельник, 14 февраля, CAS принял решение допустить Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады.
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