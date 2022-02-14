Выездная комиссия Спортивного арбитражного суда в Пекине не рассматривала в деле Камилы Валиевой вопросы, связанные с командным турниром по фигурному катанию на Олимпиаде-2022.

«Специальной комиссии CAS было предложено определить, следует ли налагать временное отстранение на Валиеву. Комиссию не просили выносить решение по существу этого дела или рассматривать правовые последствия, связанные с результатами командных соревнований, поскольку эти вопросы будут рассмотрены в ходе других разбирательств», – говорится в заявлении организации.

Ad

Об этом сообщается в релизе суда. В понедельник, 14 февраля, CAS принял решение допустить Валиеву к личным соревнованиям Олимпиады.

Олимпийские игры ⚡️ Камила Валиева допущена до личного турнира 2 ЧАСА НАЗАД

Все обновления по ситуации с Камилой Валиевой можно отслеживать здесь

Олимпийские игры Комиссия спортсменов ФФККР поддержала Валиеву 4 ЧАСА НАЗАД