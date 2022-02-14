Камила Валиева выступит в личном турнире фигуристов – соцсети ОКР и болельщики празднуют победу, хотя на самом деле ничего не закончено. Пока выиграна только отдельная битва, но никто не оправдывал Валиеву и не снимал с нее обвинения в применении допинга. Разбираемся в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напоминаем хронологию

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25 декабря в день произвольной программы на чемпионате России Валиева сдала обязательный для призеров допинг-тест.

в день произвольной программы на чемпионате России Валиева сдала обязательный для призеров допинг-тест. 19 января проба (вместе с другими пробами призеров чемпионата России и, возможно, спортсменов из других видов) доставлена в Стокгольмскую лабораторию – по словам президента ОКР Станислава Позднякова.

проба (вместе с другими пробами призеров чемпионата России и, возможно, спортсменов из других видов) доставлена в Стокгольмскую лабораторию – по словам президента ОКР Станислава Позднякова. 7 февраля сборная России с Камилой Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпийских играх.

сборная России с Камилой Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпийских играх. 8 февраля РУСАДА узнало, что проба от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин, и наложило на Валиеву временное отстранение согласно всем процедурам антидопинговых агентств. Камила не вышла на тренировку.

РУСАДА узнало, что проба от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин, и наложило на Валиеву временное отстранение согласно всем процедурам антидопинговых агентств. Камила не вышла на тренировку. 9 февраля сторона Валиевой опротестовала решение РУСАДА, и дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА занял сторону спортсменки. Фигуристка вернулась на тренировочный лед в Пекине.

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Камила Валиева Фото: Getty Images

ISU, МОК и ВАДА не согласились и подали апелляцию. 13 февраля в течение нескольких часов проходили слушания, на которых по видеосвязи выступала сама Камила, 14 февраля утром суд озвучил вердикт.

Как звучит решение CAS?

Пока Спортивный арбитражный суд (CAS) выкатил только медиа-релиз, где опубликовано решение с кратким объяснением. Мотивировочная часть на несколько десятков листов А4 в спортивном делопроизводстве всегда публикуется намного позже.

Медиа-релиз гласит:

«Три заявителя обжаловали решение, вынесенное дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА 9 февраля, в котором было отменено временное отстранение. Это позволяло спортсменке продолжить участие в Олимпийских играх. На основании весьма ограниченных фактов по данному делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов, CAS решил, что временное отстранение не может быть наложено на спортсменку из-за следующих исключительных обстоятельств:

Спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии с кодексом ВАДА (в это понятие входят все спортсмены, не достигшие 16 лет, Валиевой – 15 – Eurosport.ru).

Антидопинговые правила РУСАДА и ВАДА ничего не говорят о временном отстранении для защищаемых лиц, но содержат конкретные положения, разные стандарты доказывания и более низкие санкции в случае защищаемых лиц.

Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между заявителями (МОК, ISU и ВАДА) и спортсменкой, которая в декабре 2021 года сдала положительный тест и до сих пор подлежит из-за этого дисциплинарному взысканию. Комиссия сочла, что прекращение участия спортсменки в Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый вред.

Комиссия CAS также подчеркнула наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста спортсменки, проведенного в декабре 2021 года. Это не было ее ошибкой.

Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Таким образом комиссия определила, что отмена временного приостановления была уместной. CAS было предложено решить только этот вопрос – но не вынести решение по существу дела, то есть, рассматривать юридические последствия, связанные с результатами командного турнира по фигурному катанию. Такие вопросы будут рассмотрены в другом производстве».

Валиева полностью оправдана?

Нет. Валиевой разрешено выступить в личном турнире Олимпийских игр и выйти 15 февраля на короткую программу, а 17-го – на произвольную. Никаких других вопросов CAS не рассматривал, о чем и сообщил в пресс-релизе.

РУСАДА продолжит разбираться, как в организм юной спортсменки попал запрещенный препарат триметазидин, так как CAS подчеркнул и это: Валиева хоть и получила уведомление о положительном допинг-тесте слишком поздно, от этого он не перестал быть положительным, и она подлежит взысканию. Поэтому РУСАДА либо найдет виновных и вынесет наказание, либо оправдает фигуристку и ее окружение, что также может повлечь новые апелляции в CAS со стороны ВАДА и ISU.

Камила Валиева, Этери Тутберидзе, Россия, Олимпиада-2022 Фото: Getty Images

Также решение CAS об участии Камилы в личке не закрывает отдельного делопроизводства против ее окружения – тренеров и врачей. К тому же, аналогичное расследование инициировало ВАДА. Поэтому основные разбирательства против Валиевой и тренерского штаба Этери Тутберидзе – впереди.

Командное золото остается у России?

Юридически – пока да. На 14 февраля олимпийские чемпионы командного турнира – российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но неизвестно, будет ли МОК вручать медали – ведь разбирательства по Валиевой наверняка затянутся на долгие месяцы, и судьба распределения мест так и останется подвешенной.

То же самое – по личному турниру. Разумеется, Валиевой должна достаться как минимум медаль (о золоте пока не говорим – Камиле пришлось пройти через серьезное психологическое потрясение), но до итоговой точки в разбирательствах нельзя утверждать, что награды не перераздадут. Хотя, конечно, девушкам их должны вручить по расписанию.

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