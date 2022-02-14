Камила Валиева выступит в личном турнире фигуристов – соцсети ОКР и болельщики празднуют победу, хотя на самом деле ничего не закончено. Пока выиграна только отдельная битва, но никто не оправдывал Валиеву и не снимал с нее обвинения в применении допинга. Разбираемся в решении Спортивного арбитражного суда (CAS).
Напоминаем хронологию
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- 25 декабря в день произвольной программы на чемпионате России Валиева сдала обязательный для призеров допинг-тест.
- 19 января проба (вместе с другими пробами призеров чемпионата России и, возможно, спортсменов из других видов) доставлена в Стокгольмскую лабораторию – по словам президента ОКР Станислава Позднякова.
- 7 февраля сборная России с Камилой Валиевой в составе выиграла командный турнир на Олимпийских играх.
- 8 февраля РУСАДА узнало, что проба от 25 декабря дала положительный результат на триметазидин, и наложило на Валиеву временное отстранение согласно всем процедурам антидопинговых агентств. Камила не вышла на тренировку.
- 9 февраля сторона Валиевой опротестовала решение РУСАДА, и дисциплинарный антидопинговый комитет РУСАДА занял сторону спортсменки. Фигуристка вернулась на тренировочный лед в Пекине.
Олимпийские игры
Олимпийский комитет США недоволен решением допустить Валиеву
Камила Валиева
Фото: Getty Images
ISU, МОК и ВАДА не согласились и подали апелляцию. 13 февраля в течение нескольких часов проходили слушания, на которых по видеосвязи выступала сама Камила, 14 февраля утром суд озвучил вердикт.
Как звучит решение CAS?
Пока Спортивный арбитражный суд (CAS) выкатил только медиа-релиз, где опубликовано решение с кратким объяснением. Мотивировочная часть на несколько десятков листов А4 в спортивном делопроизводстве всегда публикуется намного позже.
Медиа-релиз гласит:
«Три заявителя обжаловали решение, вынесенное дисциплинарным антидопинговым комитетом РУСАДА 9 февраля, в котором было отменено временное отстранение. Это позволяло спортсменке продолжить участие в Олимпийских играх. На основании весьма ограниченных фактов по данному делу и после рассмотрения соответствующих юридических вопросов, CAS решил, что временное отстранение не может быть наложено на спортсменку из-за следующих исключительных обстоятельств:
- Спортсменка является «защищенным лицом» в соответствии с кодексом ВАДА (в это понятие входят все спортсмены, не достигшие 16 лет, Валиевой – 15 – Eurosport.ru).
- Антидопинговые правила РУСАДА и ВАДА ничего не говорят о временном отстранении для защищаемых лиц, но содержат конкретные положения, разные стандарты доказывания и более низкие санкции в случае защищаемых лиц.
- Комиссия рассмотрела основополагающие принципы справедливости, непоправимого вреда и относительного баланса интересов между заявителями (МОК, ISU и ВАДА) и спортсменкой, которая в декабре 2021 года сдала положительный тест и до сих пор подлежит из-за этого дисциплинарному взысканию. Комиссия сочла, что прекращение участия спортсменки в Олимпийских играх в этих обстоятельствах нанесло бы ей непоправимый вред.
- Комиссия CAS также подчеркнула наличие серьезных проблем, связанных с несвоевременным уведомлением о результатах антидопингового теста спортсменки, проведенного в декабре 2021 года. Это не было ее ошибкой.
Камила Валиева, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Таким образом комиссия определила, что отмена временного приостановления была уместной. CAS было предложено решить только этот вопрос – но не вынести решение по существу дела, то есть, рассматривать юридические последствия, связанные с результатами командного турнира по фигурному катанию. Такие вопросы будут рассмотрены в другом производстве».
Валиева полностью оправдана?
Нет. Валиевой разрешено выступить в личном турнире Олимпийских игр и выйти 15 февраля на короткую программу, а 17-го – на произвольную. Никаких других вопросов CAS не рассматривал, о чем и сообщил в пресс-релизе.
РУСАДА продолжит разбираться, как в организм юной спортсменки попал запрещенный препарат триметазидин, так как CAS подчеркнул и это: Валиева хоть и получила уведомление о положительном допинг-тесте слишком поздно, от этого он не перестал быть положительным, и она подлежит взысканию. Поэтому РУСАДА либо найдет виновных и вынесет наказание, либо оправдает фигуристку и ее окружение, что также может повлечь новые апелляции в CAS со стороны ВАДА и ISU.
Камила Валиева, Этери Тутберидзе, Россия, Олимпиада-2022
Фото: Getty Images
Также решение CAS об участии Камилы в личке не закрывает отдельного делопроизводства против ее окружения – тренеров и врачей. К тому же, аналогичное расследование инициировало ВАДА. Поэтому основные разбирательства против Валиевой и тренерского штаба Этери Тутберидзе – впереди.
Командное золото остается у России?
Юридически – пока да. На 14 февраля олимпийские чемпионы командного турнира – российские фигуристы Камила Валиева, Марк Кондратюк, Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Но неизвестно, будет ли МОК вручать медали – ведь разбирательства по Валиевой наверняка затянутся на долгие месяцы, и судьба распределения мест так и останется подвешенной.
То же самое – по личному турниру. Разумеется, Валиевой должна достаться как минимум медаль (о золоте пока не говорим – Камиле пришлось пройти через серьезное психологическое потрясение), но до итоговой точки в разбирательствах нельзя утверждать, что награды не перераздадут. Хотя, конечно, девушкам их должны вручить по расписанию.
ЗА КОГО БУДЕТЕ БОЛЕТЬ НА ОЛИМПИАДЕ?
Олимпийский комитет США недоволен решением CAS допустить Валиеву до личных соревнований.
Олимпийские игры
CAS не изучал в деле Валиевой вопросы по командному турниру
Олимпийские игры
⚡️ Камила Валиева допущена до личного турнира
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