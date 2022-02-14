Олимпийский и паралимпийский комитет США раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда допустить до личного турнира Олимпиады российскую фигуристку Камилу Валиеву.

«Мы разочарованы тем сигналом, который посылает это решение. Коллективная ответственность всего олимпийского сообщества – защищать целостность спорта, чтобы наши спортсмены, тренеры и все участники соответствовали самым высоким стандартам. Спортсмены имеют право знать, что они соревнуются в равных условиях. К сожалению, сегодня этого права они были лишены. Это, похоже, еще одна глава в систематическом и повсеместном пренебрежении к чистоте спорта со стороны России. Мы знаем, что это дело еще не закрыто, и призываем всех участников олимпийского движения продолжать бороться за чистоту спорта от имени спортсменов всего мира», – гласит заявление президента USOPC Сары Хиршланд.

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