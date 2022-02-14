Исполком Международного Олимпийского комитета решил не проводить церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов на Олимпиаде в Пекине.

При этом церемония награждения личного турнира среди девушек также не состоится, если Камила Валиева попадет на пьедестал, сообщается на официальном сайте организации. Все официальные награждения пройдут только после того, как закончится дело Камилы Валиевой.

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