Журналист немецкого канала ARD Хайо Зеппельт прокомментировал решение CAS о допуске Камилы Валиевой к личному турниру на Олимпиаде в Пекине и согласился с решением суда в ее пользу, но подчеркнул, что не рассматривался вопрос о виновности или невиновности Камилы и ее, по его мнению, более чем сомнительного окружения. В данном случае, он считает, что недостаточно времени для адекватного ответа.

«Представьте, если Валиева была бы отстранена, а потом оправдана на предстоящих процессах – ее карьера, столь многообещающая, была бы непоправимо испорчена, а привычное нытье со стороны России было бы оправдано.

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На данный момент недостаточно времени для адекватного ответа по невиновности. Решение было принято исключительно для того, чтобы выяснить, законна ли отмена временного отстранения. Поддержать это решение и тем самым предоставить Валиевой право стартовать в личном зачете во вторник было единственно правильным в данных обстоятельствах, – заявил Зеппельт, но не преминул добавить:

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Спустя 8 лет после допингового скандала Сочи русский спорт хуже, чем когда бы то ни было, минимум в одном моменте. Кто-то качает допингом маленьких девочек и обращается с ними как с одноразовым товаром».

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Источник: sportschau.de.

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