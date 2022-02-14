14 февраля стало известно, что выездная панель Спортивного арбитражного суда (CAS) приняла решение допустить Камилу Валиеву до личного турнира на Олимпиаде в Пекине. Фигуристка дала комментарий в эфире Первого канала, не сумев сдержать слез.

«Эти дни для меня были очень сложными, и уже не хватает эмоций. Я радуюсь, но я уже эмоционально устала. Поэтому слезы счастья и небольшого огорчения. При этом, я, безусловно, счастлива находится на Олимпийских играх и представлять нашу страну. Буду надеяться, что я максимально настроюсь и покажу результат», – сказала Валиева.

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Напомним, что 25 декабря Камила сдала положительную допинг-пробу на триметазидин. 8 февраля Российское антидопинговое агентство временно отстранило Валиеву, а 9 февраля отменило решение. МОК, ВАДА и Международный союз конькобежцев подали апелляцию на решение РУСАДА о снятии отстранения, но CAS отклонил ее.

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