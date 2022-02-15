Член Международного олимпийского комитета Денис Освальд объяснил, по какой причине организация отложила церемонию награждения призеров командного турнира фигуристов Олимпиады-2022 в Пекине.

«Мы хотим вручить медали правильным людям. Пока не прояснится ситуация, было ли допинговое нарушение, вручать медали мы не будем. На данный момент справедливо по отношению к каждому спортсмену, что медалей пока вручаться не будет. Мы полностью понимаем ситуацию со сборными, которые заняли второе и третье места. Но очень сложно вручить медали в ситуации, когда результат не окончательный. Нам надо было найти баланс между интересами спортсмена, которому разрешено продолжить выступление, и спортсменов, которые заслужили церемонию награждения. Но с тем решением, что мы приняли, есть уверенность, что непоправимого ущерба не будет причинено. Особая церемония будет проведена, когда определятся окончательные результаты», – сказал Освальд.

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