Следим за короткой программой одиночниц на Олимпийских играх в Пекине! Камила Валиева выйдет на лед в 16:52 по московскому времени, Александра Трусова – в 17:05, Анна Щербакова – в 17:12.

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16:55. Чисто сольный прыжок и каскад 3-3, но если судьи будут судить так же строго, то могут заметить перетяжку между прыжками на каскаже.

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16:54. Тройной аксель без падения, но со степ-аутом – не лучшая попытка, увы.

16:51. На каскаде судьи поставили недокрут, баллы – 64,11 и восьмое место. А ТЕПЕРЬ ВСТРЕЧАЕМ КАМИЛУ ВАЛИЕВУ!

Камила Валиева Фото: Getty Images

16:49. Каскад в исполнении Чен – чистый, но тяжеловатый, как и двойной аксель. А с тройного риттбергера – падение. К сожалению, у Карен не получилось выступить лучше, чем в командном турнире.

16:44. Карен Чен уже готовится к прокату. Именно эту фигуристку американцы заявили на командный турнир, Карен – как минимум серебряный призер этой Олимпиады. Почему как минимум, напоминать не будем.

16:39. Напоминаем стартлист: Карен Чен (США), Камила Валиева (Россия), Ю Ён (Южная Корея), Александра Трусова (Россия), Анна Щербакова (Россия), Каори Сакамото (Япония).

16:38. 61,82 балла и десятое место. Итак, предпоследняя разминка закончилась, и на лед выходит финальная шестерка!

16:35. Неплохой прокат у Екатерины Рябовой, но только визуально – судьи рассматривают прыжки под микроскопом и наверняка оценят программу очень строго.

16:31. Но даже больше 70 – 70,09. Луна обходит Алису Лю, но не добирается до Вакабы Хигути. На льду – Екатерина Рябова, представляющая Азербайджан.

16:30. На чемпионате Европы прокат Луны был куда увереннее – едва устояла на обоих прыжках в каскаде, коснулась рукой льда после приземления двойного акселя. Будут не такие высокие баллы.

16:24. 69,50 – баллы Алисы Лю, она вторая за Вакабой Хигути. Теперь на лед выходит Луна Хендрикс из Бельгии – лучшая фигуристка Европы без учета русских спортсменов.

16:22. У Алисы только двойной аксель, хотя в юниорах она легко прыгала тройной. Каскад стоит рассмотреть на предмет недокрутов. А прокат очень зажигательный, фигуристка в ярком красном платье явно кайфовала от своей программы.

16:19. Ой-ой! Всего 59,08 балла у Кураковой – она проходит в произвольную программу, но пока с последнего места. А пока встречаем Алису Лю – когда-то многообещающую американку, которая зарубалась в юниорках с Валиевой.

16:16. С остальными прыжками Куракова справилась, за технику горит на десять баллов, чем у Хигути. К сожалению, Екатерина не будет стоять высоко в турнирной таблице.

16:13. Ай! Не выехала Катя открывающий прыжок. Не упала, но больше чем степ-аут – фигуристку закрутило, и она коснулась льда как минимум одной рукой. Судьи будут долго и пристально изучать повтор.

Екатерина Куракова Фото: Getty Images

16:11. Оценки Вакабы Хигути – 73,51 балла, довольно высоко! Но ее лучший результат – почти под 80, а судейская бригада сегодня очень жесткая. На лед после японки выходит представительница Польши Екатерина Куракова.

16:06. Получился тройной аксель у Вакабы! Выстояла, выехала! Каскад тоже хороший, но судьи ставят оба элемента на пересмотр.

16:05. Привет! В самом разгаре предпоследняя разминка, а мы начинаем. На данный момент лидирует фигуристка из Южной Кореи Йелим Ким с 67,78 балла. Вторая – Анастасия Губанова из Грузии (65,38), третья – американка Мэрайя Белл (64,31). Сейчас встречаем на льду японку Вакабу Хигути, которая владеет тройным акселем.

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